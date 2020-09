Dopo il caso Foletti nella selezione maggiore, anche l’U21 svizzera deve fare i conti con il coronavirus. Il portiere Anthony Racioppi è infatti risultato positivo dopo i test del tampone effettuati in squadra. Il giocatore, che milita nel Lione in Francia, è stato isolato e ha già lasciato il gruppo. Tutti gli altri esami hanno fortunatamente dato esito negativo. E così il match di stasera a Sciaffusa contro la Slovacchia, valido per le qualificazioni agli Europei, si terrà regolarmente.