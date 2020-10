FC Chiasso 2005 SA comunica che dall’ultimo giro di test per il Covid-19 è stata riscontrata la positività di un componente dello staff tecnico del Club. Come indicato dal Medico cantonale, che ha constatato che, grazie al rigoroso rispetto dei protocolli e delle misure di sicurezza e prevenzione, non sussiste alcun rischio di contagio da questo caso positivo, la squadra non verrà posta in quarantena, ma potrà continuare a svolgere regolarmente le proprie attività.