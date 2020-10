Un membro dello staff della prima squadra del Sion è risultato positivo al coronavirus mercoledì. Si è isolato immediatamente dopo l’apparizione dei primi sintomi, ha annunciato il club vallesano in un comunicato. La squadra e tutte le persone entrate in contatto si sottoporranno a nuovi test questa mattina. Il Sion è in stretto contatto con il medico cantonale vallesano e, da protocollo, si rimetterà alle sue decisioni. In linea di principio, i biancorossi domenica affronteranno il Losanna in campionato.