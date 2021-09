Una domanda, dopo il tragicomico spettacolo andato in scena domenica all’Arena Corinthians di San Paolo, continua a riecheggiare: chi ha davvero ragione? L’improvvisa sospensione di Brasile-Argentina ha generato un turbinio di accuse e polemiche, ma i caotici sviluppi delle ultime ore non hanno ancora permesso di fare chiarezza sulla vicenda. «Una certezza però l’abbiamo - rileva il corrispondente della Gazzetta dello Sport Filippo Maria Ricci, da noi contattato -. Quella partita non andava interrotta. Poteva non iniziare o avere degli strascichi, ma l’Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria brasiliana (ANVISA) ha optato per un gesto più appariscente. Lì si è passati dal campo al teatro, mettendo in scena una sorta di grande romanzo sudamericano».

Caos e versioni contrastanti

Un romanzo con tanti protagonisti, ma pochi - almeno fin qui - fatti appurati. La già citata ANVISA accusa quattro giocatori argentini - Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso e Cristian Romero - di aver dichiarato il falso all’entrata nel Paese, omettendo che negli ultimi quindici giorni erano stati nel Regno Unito, così da evitare una quarantena di due settimane. La Albiceleste, dal canto suo, si difende appoggiandosi a un accordo esistente tra CONMEBOL (l’organo che governa il calcio sudamericano, ndr.) e federazioni, che in teoria dovrebbe permettere di evitare l’isolamento a patto che si resti all’interno di una bolla sportiva.

«C’è grande confusione in merito - prosegue Ricci -. I quattro giocatori in questione non hanno mai nascosto di provenire dal Regno Unito, postando addirittura su Instagram una foto che li ritraeva tutti insieme, in partenza per il Sud America su un jet privato. Sarebbe però effettivamente interessante sapere cosa hanno poi inserito nei moduli d’entrata in Brasile. Anche per capire come mai l’ANVISA non è intervenuta nei giorni precedenti al match confrontandosi con i diretti interessati in albergo, piuttosto che sul campo in maniera quasi comica. La FIFA, che ha aperto un’inchiesta, sarà chiamata a fare chiarezza proprio su queste dinamiche. Ad ogni buon conto le stesse autorità brasiliane sono state incongruenti nel loro modo di agire, in relazione a situazioni simili. La nazionale verdeoro, ad esempio, ha dovuto rinunciare a nove giocatori provenienti dalla Premier League proprio a causa delle attuali norme sanitarie. D’altro canto però Willian e Andreas Pereira, che durante il mercato hanno lasciato - rispettivamente - Arsenal e Manchester United per accasarsi a Corinthias e Flamengo, non hanno osservato quarantene prima di aggregarsi alle nuove squadre. Decisioni contrastanti, insomma».

Politica e ipocrisia

Dalla vicenda, è innegabile, emerge inoltre una certa dose di ipocrisia. L’accanimento delle autorità nei confronti dei quattro calciatori argentini stride infatti con la difficile situazione pandemica in Brasile. «Ancora di più se si pensa che pochi mesi fa il Paese verdeoro ha organizzato una Copa América in piena crisi sanitaria, manifestazione che - peraltro - Argentina e Colombia avevano rifiutato di ospitare. Senza dimenticare che il presidente Jair Bolsonaro ha a lungo mantenuto una posizione negazionista nei confronti del coronavirus. Sì, a San Paolo - oltre ai giocatori - sono entrati in campo anche altri fattori, che hanno deturpato uno spettacolo mondiale come Brasile-Argentina. Elementi più che altro politici, che - francamente - fanno passare in secondo piano il senso di giusto o sbagliato in merito alla vicenda calcistica» analizza il corrispondente della «Gazza».

Una figuraccia targata FIFA

Ad uscire malconcia da quanto accaduto è inoltre anche la FIFA. La federazione internazionale, apparsa già piuttosto debole nei confronti di quei campionati restii a liberare i giocatori per la pausa internazionale, ora si ritrova tra le mani una patata bollente. «Non è stata in grado di gestire la situazione, nonostante la partita fosse di sua competenza. Il mancato impedimento dell’entrata in campo delle autorità sanitarie è una sconfitta. Inoltre, a mio avviso, avrebbe dovuto controllare maggiormente il processo di compilazione dei moduli citati in precedenza. Proprio per evitare situazioni simili. Ora la FIFA dovrà emettere un verdetto in merito alla vicenda, che sarà bersagliato di critiche in ogni caso. Se dovessi azzardare un’ipotesi, direi che il match non verrà recuperato, anche perché il calendario internazionale è fittissimo. È probabile che verrà assegnata una vittoria a tavolino» chiosa Ricci.

