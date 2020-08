Addio. E grazie di tutto. Dopo un’attenta riflessione, Stephan Lichtsteiner ha deciso: non giocherà più a pallone. Logico, considerando l’età – 36 anni – e la conclusione del suo rapporto con l’Augsburg. L’ultimo di tanti, tantissimi club. Ha giocato dappertutto, l’oramai ex capitano della Nazionale. In Svizzera, in Francia, in Italia, in Inghilterra e appunto in Germania. Togliendosi parecchie soddisfazioni, almeno alla Juventus. Per dire: nessuno straniero ha vinto quanto lui, a livello di scudetti. Non male per un ragazzo nato e cresciuto nella periferia del calcio, nell’Adligenswil allenato da suo papà. «Con due compagni di quella squadra sono ancora in ottimi rapporti» ricorda. «Siamo amici». Gli è mancato l’acuto in rossocrociato, d’accordo. Tuttavia, ha giocato tanto (108 presenze, dietro...