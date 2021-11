Tre minuti. Per continuare a sognare. In preda all’entusiasmo. Quello che, forse, ha spinto diversi tifosi a prenotare anzitempo un volo per Manchester. Dove giocarsi fino in fondo l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. Tre minuti per illudersi, anche. Perché no, lo Young Boys all’Old Trafford proverà al massimo a strappare un posticino in Europa League. Con l’Atalanta non è arrivata la vittoria sperata, ma un pareggio spettacolare quanto beffardo. Un risultato che per 180 secondi, appunto, ha sorriso ai gialloneri. Belli, gagliardi e sicuramente migliori - sull’arco dei novanta minuti - dei bergamaschi. Freuler e compagni non hanno però perdonato alcunché alla squadra di Wagner. Punita a ogni maledetta distrazione. E con il portiere Faivre - uno dei diversi rincalzi obbligati...