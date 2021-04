Il San Gallo ha fornito un'eccellente prestazione negli ottavi di finale di Coppa Svizzera. La squadra di Peter Zeidler ha battuto i campioni in carica dello Young Boys per 4-1.

La squadra di Gerardo Seoane ha cercato in tutti i modi di mettere in difficoltà Zigi, ma il portiere del San Gallo ha tenuto duro. In contropiede, Jérémy Guillemenot ha colpito ancora, rendendo salato il conto per i bernesi, che da lungo tempo non subivano un rovescio così importante.