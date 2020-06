I cori e le emozioni dei tifosi sono rimasti confinati fuori dai cancelli della vetusta Pontaise. All’interno dello stadio olimpico non è però mancata la poesia. E nemmeno lo spettacolo. Sì, nonostante tutto quella del calcio svizzero è stata una ripartenza inebriante. Romantica, quasi. Proprio così: il prodotto offerto in campo da Losanna e Basilea ha fatto a pugni con il contesto asettico imposto ragionevolmente dalle autorità, politiche e sportive. È finita 3-2 per i renani, al termine di una partita pazza conclusasi dopo due tempi supplementari. Ma questo, in fondo, importa poco a chi - come noi - attendeva il quarto di finale anticipato di Coppa con gli occhi di un esploratore. Per capire se il calcio è ancora quella cosa lì, che ti fa sobbalzare sul seggiolino, applaudire, imprecare....