«Un universo sconosciuto dentro uno spogliatoio»

Entrare nelle zone segrete del calcio: questo l’obiettivo del film «Football inside» diretto da Michele Cirigliano. Oggi il documentario esce nelle sale dei cinema ticinesi e noi abbiamo fatto due chiacchiere con il regista Un film sul mondo del pallone e in cui il pallone non compare mai. Non si assiste a nessun’azione calcistica. Il focus è totalmente su ciò che sta dietro, o dentro, questo mondo: le gioie, i dolori, le frustrazioni, le soddisfazioni. Tutte le emozioni che il campo regala sono trasmesse allo spettatore tramite le voci dei protagonisti. Professionisti e calciatrici, juniores e senior - coi rispettivi allenatori - di diverse squadre di calcio svizzere ci raccontano la loro storia dall’interno delle mura di uno spogliatoio.

Trent’anni col pallone

In uno dei club ripresi nel documentario,...