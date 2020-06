Tempi grami per i tifosi allo stadio. Numeri ridotti a seconda delle possibilità dei singoli club. In Ticino c’è chi opta per una ventina di sorteggiati (FC Lugano) o chi invece offre un centinaio di posti (FC Chiasso). Il tutto per garantire che all’interno delle infrastrutture non si superino le fatidiche 300 unità. Alludiamo ai protagonisti in campo, agli addetti ai diversi lavori (interni o esterni al club) e ai tifosi.

In campo bianconero, complice il maggior numero degli addetti ai lavori (o di chi ha un legame con gli sponsor) tra i pochi fortunati che potranno seguire il primo incontro a Cornaredo (Lugano - Lucerna del 24 giugno) dovrebbe esserci Paolo Ortelli, da tre anni presidente del club di sostegno del club.

Si può dire che Ortelli sia un tifoso eccellente? «Il termine è forse...