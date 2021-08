Cornaredo avrà un nuovo padrone. Dopo 11 anni sotto la saggia guida di Angelo Renzetti, il Football Club Lugano è pronto a svoltare. Sì, l’insediamento di Joe Mansueto&Co è oramai cosa fatta. Il passaggio del 100% delle quote societarie al miliardario americano non ha subito scossoni legali. Il presidente e il socio di minoranza uscente Leonid Novoselskiy hanno di fatto passato il testimone. Manca solo la benedizione della Swiss Football League. Una formalità. Intanto ci si porta avanti. Si prepara al meglio il terreno agli ultimi arrivati. Proprio loro, mercoledì pomeriggio, saranno infatti presentati ufficialmente. Alla stampa, ma soprattutto alla piazza. Finalmente il progetto della cordata statunitense sarà così svelato ai tifosi bianconeri. Al Palazzo dei Congressi, non a caso, sarà aperta una finestra su Chicago. Da dove, via Zoom, interverrà Mansueto. Tante, tantissime le domande alla ricerca di una risposta.

Un nuovo organigramma

L’imprenditore, filantropo e proprietario dei Chicago Fire, comunque, non sarà solo. A Lugano - fisicamente - sarà presente Georg Heitz, suo braccio destro nella Major Soccer League e da qualche settimana a questa parte in prima linea per chiudere l’operazione con Renzetti e Novoselskiy. Attenzione però. Al tavolo troverà posto un’altra figura. Di cui, sino a ieri, si era solo vociferato. Parliamo di Martin Blaser, CEO di Ringier Sports, società leader nella commercializzazione di club ed eventi sportivi. Considerato uno dei migliori manager ed esperti di marketing in circolazione, Blaser potrebbe fungere da amministratore delegato anche del Lugano. Il vertice di domani, al quale parteciperanno pure Renzetti e il direttore generale Michele Campana, sarà importante anche per fare chiarezza sui futuri ruoli dirigenziali in seno alla società. Lo stesso Renzetti, un paio di settimane fa, aveva auspicato che determinate competenze non andassero perse. E quindi: Marco Padalino sarà confermato direttore sportivo? E Gianni Lovato, troverà ancora spazio nel nuovo organigramma?

Quale accordo con Novoselskiy?

Una volta per tutte sarà altresì svelata l’intesa con Novoselskiy, infine convinto dalla coppia Mansueto-Heitz. «È stato trovato un accordo soddisfacente, il lavoro svolto negli scorsi anni non verrà buttato via» aveva spiegato il presidente del settore giovanile una settimana fa, permettendo alla trattativa di decollare definitivamente. Novoselskiy si priverà del 40% della SA bianconera sin qui detenuto. Ma è possibile, financo probabile, che il suo operato a sostegno del vivaio bianconero non si esaurirà con l’intronizzazione della proprietà americana. La permanenza dell’imprenditore russo potrebbe tuttavia essere a tempo determinato. Un anno, forse meno. Quanto basta per trovare una nuova dimensione alla propria visione del calcio giovanile. Magari a sud del Ticino.

©CdT.ch - Riproduzione riservata