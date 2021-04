Clamoroso al St. Jakob. Durante il primo tempo di Basilea-Vaduz, i microfoni delle emittenti SRF e Blue - che trasmettevano il match in diretta - hanno colto una frase razzista all’interno dello stadio. Non è ancora chiaro chi l’abbia pronunciata, ma il suo contenuto è scioccante. «Credo che Kalulu fosse un raccoglitore di banane». L’espressione, riferita al giocatore dei renani, ha immediatamente fatto il giro del web. E indignato. La caccia al suo autore è stata subito aperta. La SRF ha già assicurato che non si tratta di un proprio collaboratore. Mentre il club di casa ha già assicurato di voler fare piena chiarezza sul caso.