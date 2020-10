Lo stemma di Colonia sfoggia undici simboli, nel tempo interpretati come altrettante lacrime. In realtà – andiamo per sommi capi - rappresenterebbero Sant’Orsola e altre dieci vergini che nel IV secolo vennero martirizzate dagli unni di re Attila per non essersi concesse, difendendo strenuamente la propria fede cristiana. Cosa c’entra con la Svizzera? Beh, se vogliamo anche i rossocrociati si sono fatti del male a causa delle proprie inclinazioni. Sia sabato a Madrid sia ieri sera contro la Germania. Lo schema è semplice: erroraccio del singolo-risultato del collettivo compromesso-amarezza e rimpanti. Tanti rimpianti. Non a caso, a margine del match pareggiato contro i tedeschi, tutti i protagonisti hanno enfatizzato le pesanti conseguenze delle sviste individuali, in questo caso di Fabian Schär. «Abbiamo regalato due gol all’avversario, peccato» il giudizio del ct Vladimir Petkovic. Forse anche tre, aggiungiamo noi. In ogni caso, hanno sintetizzato alla perfezione capitan Xhaka e Yann Sommer, «se segni tre reti alla Germania devi riuscire a portare a casa la posta piena».

Di nuovo concreti

La Nations League 2020 rimane invece un «vorrei ma non posso». O meglio, un «avrei tanto voluto, ma non riesco». A vincere, va da sé, capitalizzando finalmente delle prestazioni all’altezza delle nazionali più forti al mondo. E quanto successo martedì sera al RheinEnergieStadion rispecchia alla massima potenza questa spirale per certi versi masochistica. La Svizzera avrebbe infatti meritato i tre punti per la caparbietà, l’intelligenza e, sì, anche la concretezza portate in campo. Chi deve arrossire, insomma, non è di certo «Vlado» e la sua squadra, quanto la truppa guidata da Joachim Löw, la cui spregiudicatezza offensiva - unita a una difesa fragilissima - hanno sconfinato per diversi tratti del match in arroganza e superficialità. Il paradosso? La Mannschaft può addirittura giocarsi la vittoria del gruppo 4, mentre la nostra Nazionale ha già un piede e mezzo nella Lega B. E ciò al netto delle speranze e della doverosa convinzione di poter compiere un sorpasso miracoloso alle due ultime curve della competizione.

Il peso dei singoli

Al netto dei dispiaceri, la gara di Colonia ha rappresentato ad ogni modo un passo avanti per la selezione elvetica. Della maggiore efficacia sottoporta, complice un Mario Gavranovic in grande spolvero, abbiamo già detto. Ma godibile è stato altresì lo stile di gioco coraggioso e un pizzico meno tattico voluto da Petkovic. Per dire: facciamo davvero fatica a ricordare l’ultima volta che «Vlado» ha deciso di puntare su due attaccanti di razza dal primo minuto. Per di più supportati dall’estro di un giocatore come Xherdan Shaqiri, i cui strappi e lampi di genio erano mancati, eccome, ai rossocrociati. E che banalmente permettono alla Svizzera di essere meno prevedibile, sfoderando quella verticalità che non è ancora nelle nostre corde,

A fine partita l’allenatore della Nazionale ha dribblato abilmente le domande sulla prestazione di «XS». «Si è parlato quasi troppo di Shaqiri, ha fatto la sua parte come il resto della squadra» ha tagliato corto Petkovic. È però evidente quanto il commissario tecnico sia cosciente del peso specifico del giocatore del Liverpool. E la sua titolarizzazione in un match delicato come quello con la Germania è lì a dimostrarlo. In fondo è anche una questione di fiducia e competitivià all’interno dello spogliatoio che se gestita al meglio si riflette nelle prestazioni in campo. A patto, naturalmente, di non sacrificare tutto sull’altare delle inclinazioni individuali. Quelle all’errore grossolano.

