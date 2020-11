È stata presentata la lista degli undici finalisti del «Prix FIFA The Best», il riconoscimento più prestigioso dopo il «Pallone d’Oro», che quest’anno non sarà assegnato. Oltre a Lionel Messi (Barcellona) e Cristiano Ronaldo (Juventus), che si sono divisi il «Pallone d’Oro» senza interruzione dal 2009 al 2018, tra i candidati al «Prix FIFA The Best» figurano Robert Lewandowski (Bayern Monaco, vincitore lo scorso anno del Prix UEFA), Thiago Alcantara (Liverpool), Sadio Mané (Liverpool), Mohamed Salah (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool). Kilian Mbappé (PSG), Neymar (PSG), , Kevin De Bruyne (Manchester City) e Sergio Ramos (Real Madrid). Per il premio di miglior allenatore i candidati sono Marcelo Bielsa (Leeds United), Zinédine Zidane (Real Madrid), Hansi Flick (Bayern Monaco), Jürgen Klopp (Liverpool) e Julen Lopetegui (Siviglia). I tre finalisti delle categorie saranno annunciati l’11 dicembre. La cerimonia di premiazione si terrà invece il 17 dicembre.