Il calcio femminile in orbita FC Lugano è confrontato con una nuova ripartenza. La terza in 14 mesi, come ha spiegato in conferenza stampa il direttore generale bianconero Michele Campana. La prima svolta avvenne nel giugno del 2019, quando l’allora FF Lugano 1976, spinto dalla qualificazione alla Champions League, ottenne l’appoggio dell’FCL. Poi, in ottobre, ci fu il noto caso dei permessi di lavoro delle molte giocatrici americane. Una vicenda che costrinse la squadra a ripartire da zero, a suon di batoste. «Attorno a Natale – ricorda Campana – l’FC Lugano si mise a disposizione per rilanciare il movimento, inserendo anche dei rinforzi dall’Unione Europea. Il numero di ragazze ticinesi in grado di giocare a certi livelli, infatti, è ancora troppo limitato». Attorno a febbraio i risultati si stavano facendo incoraggianti. A fermare tutto, però, ci ha pensato il coronavirus.

Una società moderna

Eccoci dunque alla terza ripartenza: nuovo allenatore (Andrea Antonelli, 6 anni di esperienza nel settore giovanile del Monza), nuova direttrice sportiva (Beatrice Girelli) e nuovo comitato (con Campana e Girelli c’è Renato Belotti). Manca un presidente. Quello precedente, Emanuele Gaiarin, ha infatti dato le dimissioni. «Lui contribuiva personalmente alla copertura del budget», spiega Campana. «Come FC Lugano ci siamo così trovati di fronte a una scelta: non intervenire, facendo probabilmente fallire il club, oppure mettere a disposizione le nostre risorse, prendendoci delle responsabilità per far rinascere questo settore. Abbiamo scelto la seconda opzione perché crediamo nell’inclusione. L’FC Lugano deve diventare una società moderna a tutti i livelli». Una delle priorità, nelle prossime settimane, sarà la ricerca di nuovi sponsor. «Il settore femminile non potrà pesare più di quel tanto sull’FC Lugano SA», afferma Campana.

Legami con il terriorio

Nelle prime due giornate di AXA Women’s Super League, le bianconere sono state battute 11-0 a Ginevra e 4-2 a Lucerna. «Sapevamo che l’inizio sarebbe stato difficile. La squadra è ancora incompleta e piena di giovanissime», spiega il direttore generale. «La rinforzeremo, il mercato chiude il 31 agosto. Vogliamo una rosa abbastanza competitiva per raggiungere la salvezza. Restare nella massima categoria è fondamentale per la piramide formativa cantonale. L’obiettivo a medio-lungo termine è dare uno sbocco alle ragazze ticinesi di maggior talento, evitando che partano per la Svizzera interna. Vogliamo anche riallacciare il legame con il territorio. In passato, infatti, l’andirivieni di ragazze americane ha in parte compromesso alcuni rapporti. Ci preme inoltre continuare a sostenere il lavoro di formazione che viene svolto in Ticino, con le selezioni U13, U15 e U17. Un lavoro che sfocia nelle tre realtà principali del cantone: Lugano in Super League, Balerna e Gambarogno in Prima Lega».

Maggiore visibilità

Come sta il calcio femminile in Svizzera? Ancora Michele Campana: «È una sfida difficile, che noi prendiamo seriamente. Dopo la grande visibilità generata dai Mondiali 2019, tanta gente si è riempita la bocca con belle parole. La realtà, però, è un’altra. Girano pochi soldi e ci sono pochi aiuti concreti anche da parte di ASF, Uefa e Fifa. Basti pensare che nel calcio femminile non esistono le indennità di formazione. Si vedono però dei progressi. L’ASF ha creato un dipartimento specifico, con risorse che hanno permesso di avviare delle campagne mediatiche interessanti e creare partenariati di diffusione Tv (con la SSR) e sponsoring. Queste cose aiutano anche noi a trovare dei nuovi sostenitori».

Innesti di esperienza

Beatrice Girelli è una direttrice sportiva formata in casa. «Sono alle prime armi, ma sono motivata e fiduciosa. Il nostro è un progetto ambizioso da portare avanti passo dopo passo, con ponderazione. Il primo mattoncino per la stagione 2020-21 è stato mettere insieme uno staff di sicuro valore, guidato da Andrea Antonelli. Posso inoltre contare sull’esperienza di Andrea Pasquot, nostro preparatore dei portieri nonché mio braccio destro. Sono convinta che con queste persone e con l’entusiasmo delle nostre giovani ragazze, riusciremo a salvarci senza affanno». Visto il futuro allargamento della Super a 10 squadre non ci sarà retrocessione diretta: l’ottava della classifica sfiderà in uno spareggio la terza della Serie B.

Il mercato non è ancora chiuso. «È nostra intenzione inserire ancora cinque giocatrici straniere, rivolgendoci in particolare al bacino nord-europeo e scandinavo», spiega Girelli. «Siamo un po’ in ritardo, ma era fondamentale valutare le giocatrici locali, capire le esigenze della squadra e scegliere i rinforzi in modo mirato. Ci serve esperienza. Chi arriverà dovrà contribuire a far crescere le nostre ragazze».

Allo stato attuale, due sono i nuovi innesti: Ines Palmiero Herrera, portiere spagnolo classe 1997, e Simona Petkova, attaccante bulgara (1993). È stata poi reintegrata l’americana Lina Paola Granados, studentessa all’USI. Ogni ragazza straniera avrà un contratto di lavoro, con relativo permesso.

Parla l’allenatore

A guidare la squadra ci sarà dunque Andrea Antonelli, 37 anni: «Vogliamo creare senso di appartenenza e valorizzare le giovani. Dal punto di vista dell’impegno sono soddisfatto. Anche in campo, poi, si vedono già dei progressi rispetto ai primi giorni di lavoro».

