«Il sostituto di Braga? Abbiamo in testa qualche nome. Sarà il nostro dipartimento scouting, condiviso con i Chicago Fire, a occuparsi della selezione del nuovo tecnico». Ha subito messo le cose in chiaro, il CEO bianconero Martin Blaser, dopo l’esonero dell’esperto allenatore brasiliano. La scelta in merito al suo successore arriverà dalla metropoli dell’Illinois, dove risiedono le menti pensanti dietro alle due organizzazioni: Georg Heitz e Sebastian Pelzer. «Sarà quest’ultimo a muoversi in prima persona - ha specificato Blaser -. Poi il capo dell’area sportiva Carlos Da Silva e infine il sottoscritto».

Un profilo da definire

Il tutto, come è facilmente ipotizzabile, sotto lo sguardo attento di Heitz. D’altronde l’attuale direttore sportivo della franchigia statunitense, ai tempi in cui ricopriva...