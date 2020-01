La quarta amichevole è quella giusta per il Lugano. Dopo tre sconfitte, i bianconeri hanno battuto 1-0 il Kriens a Cornaredo nell’ultimo test prima della ripresa del campionato, fissata per domenica 26 gennaio a San Gallo. Decisivo, nell’assolato e ventoso pomeriggio luganese, Holender con un’autentica perla ad inizio secondo tempo.

Primo tempo avaro di emozioni, anche se il Lugano ha fatto di più rispetto all’avversario. I bianconeri, in particolare, sono piaciuti a livello di transizioni: tre- quattro tocchi di prima e via verso la porta. L’occasione più grossa è capitata sulla testa di Holender. La sua girata è stata deviata in calcio d’angolo dal portiere.

Infine, due considerazioni di mercato. Junior, non convocato per l’amichevole, è sempre in bilico fra Lugano e il Giappone. Crnigoj, invece, è in Slovenia ma avrebbe rifiutato il trasferimento al Livorno di Paolo Tramezzani.