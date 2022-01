Vincere avrebbe costituito un’impresa. Di quelle da sottolineare con il pennarello rosso. Fino a bucare la carta. Pareggiare, invece, sarebbe stato un ottimo risultato. Insperato, per certi versi, ma figlio di un’interpretazione del match perfetta. Perdere? Logico, considerate le forze in campo. Ma non per questo accettabile senza la benché minima obiezione. La sconfitta subita sabato sera dal Lugano merita infatti un’analisi obiettiva e al contempo critica. Perché lo Young Boys ha tutto fuorché impressionato. Spento, spesso sotto ritmo. E ciò, sia chiaro, anche e soprattutto per merito dei bianconeri. Accorti, aggressivi, solidali. E poi? E poi, per dirla con Reto Ziegler - il migliore in campo per distacco -, ecco il «déja vu». Come a inizio dicembre, quando la squadra di Croci-Torti sembrava...