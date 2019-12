Zio. Ad appiccicargli questo soprannome fu Giampiero Marini, centrocampista dell’Inter e della nazionale azzurra. «E tu saresti un Primavera? Con quei baffi sembri mio zio» disse ad un giovane Giuseppe Bergomi. Erano i primissimi anni Ottanta. L’inizio di una leggenda. Di lì a poco sarebbe arrivato il Mundial con il Vecio Bearzot, giocato (e vinto) con la sicurezza del veterano.

Raccontare una persona e un personaggio del genere è un’impresa titanica. Andrea Vitali, in Bella Zio, fra tutte ha scelto la strada più difficile e originale. Quella del romanzo di formazione. Del calciatore e, in seguito, dell’opinionista televisivo sappiamo quasi tutto. Ma chi era Beppe prima di esordire in Serie A e, in seguito, laurearsi campione del mondo nella notte di Madrid?

Mai sopra le righe

Una prima risposta, a ben vedere, Beppe l’ha data proprio attraverso la sua carriera. In campo, ma anche dietro ad un microfono. Un difensore mai sopra le righe, attento e preciso in marcatura. Allo stesso tempo una spalla ideale per i telecronisti, capace di analisi ponderate e mai urlate ad eccezione di quell’andiamo a Berlino in risposta all’amico Fabio Caressa. Era il 2006 e l’Italia aveva appena battuto la Germania in semifinale.

Bella Zio non è un racconto spericolato, né tantomeno uno spaccato di un atleta dalla vita sregolata o dalle mille avventure extra calcistiche. Bergomi, tramite la penna di Vitali, ha condiviso poco della sua carriera. Prediligendo, appunto, la sua formazione: i primi diciotto anni della sua vita, passati nell’hinterland milanese, ancora lontano dalla Coppa del mondo sollevata in Spagna. Lo sport quale pretesto per parlare di emozioni, intrecci, legami. Con al centro l’idea e il concetto di famiglia.

Un uomo raffinato e gentile

Il Bergomi tratteggiato con maestria da Vitali assomiglia al classico uomo di una volta, raffinato e gentile, portatore sano di valori veri. Un uomo desideroso di ragionare oltre al calcio, fino ad arrivare a temi difficili come la morte.

Si dirà: ma questo libro non è divertente. E in parte è vero. Lo scopo, tuttavia, non era quello di strappare un sorriso al lettore. Bensì di favorire la riflessione. L’allenamento, il sacrificio, il rapporto con i compagni. Lo Zio ne parlerà domani al CineStar di Lugano, dalle 20.00, in un incontro promosso dal CdT e dal Settore giovanile del FC Lugano. Con lui lo psicologo sportivo Samuele Robbioni. Ci sarete anche voi?

