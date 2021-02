«Il Lugano non ha nulla da perdere». Parola di Maurizio Jacobacci. Il tecnico dei bianconeri ha deciso di affrontare la capolista Young Boys senza tentennamenti. O la va o la spacca, sì. Dopo il pareggio sulla neve di Lucerna, a Cornaredo intanto oggi splende il sole. E da Baumann e compagni, che in casa non vincono da fine novembre, ci si attende quantomeno una reazione sul piano del gioco. Rispetto alla trasferta alla Swissporarena, «Jaco» dovrà fare a meno dello squalificato Guerrero e - ancora - del ministro della difesa Mijat Maric. O la va o la spacca sì, ma l’allenatore dei sottocenerini preferisci comunque coprirsi. Abubakar è infatti il solo attaccante schierato, con Bottani, Gerndt e Lungoyi tutti in panchina. È dunque probabile che alle spalle del terminale offensivo orbiteranno Sabbatini, Lovric (al rientro dopo un turno di stop) e il jolly Macek. Al posto del citato Guerrero, sull’out di sinistra, giostrerà Facchinetti, mentre Oss è confermato al centro del pacchetto arretrato.