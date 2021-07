Non è il nostro avversario preferito, la Spagna. Lo è per pochi, dopotutto. Nella sua storia, comunque, la Svizzera è riuscita a battere solo una volta gli iberici. Una volta su ventidue tentativi. Le Furie Rosse si sono invece imposte in sedici occasioni. Cinque i pareggi. La data da cerchiare con il pennarello rosso, per gli elvetici, è il 16 giugno del 2010. A Durban, Sudafrica, va in scena la prima partita del gruppo H. Parliamo di Mondiali, sì, e del successo clamoroso firmato da Gelson Fernandes. Impossibile non ricordarsene. Nkufo che innesca la corsa di Derdiyok, uno, due, tre rimpalli rocamboleschi, l’uscita disperata di Casillas e la sfera che - a due passi dalla porta oramai sguarnita - finisce sui piedi del tarantolato centrocampista cresciuto in Vallese. È un gol semplicissimo, ma che diventerà iconico. Anche perché siglato contro i futuri campioni del mondo, mentre la Nazionale di Ottmar Hitzfeld non si dimostrerà all’altezza della situazione. Oggi le due squadre tornano a sfidarsi in un grande torneo, ed è la quarta volta considerando pure i Mondiali del 1966 (2-1 per la Spagna nei gironi) e quelli del 1994 (Svizzera eliminata agli ottavi con un inequivocabile 3-0). Dello storico match di Durban restano due superstiti: Sergio Busquets, che già nel 2010 guidava il centrocampo spagnolo, e Xherdan Shaqiri, allora 18.enne e rimasto in panchina per novanta minuti. Dall’ultimo incrocio non è per contro trascorso molto tempo. Anzi. Rossocrociati e Roja si sono infatti sfidati a due riprese lo scorso autunno, nell’ambito della Nations League. A Madrid s’imposero gli iberici 1-0, mentre a Basilea Gerard Moreno raddrizzò all’ultimo respiro un match che la Svizzera avrebbe meritato di vincere. No, la Spagna non è il nostro avversario preferito. Ma questa sera si torna in campo e, oltre alla semifinale di Euro 2020, c’è in palio un’altra pagina di storia.