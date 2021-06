Vladimir Petkovic sorride. La preparazione a Euro 2020 prosegue secondo i piani. I 26 che prenderanno il volo diretto a Baku, il 7 giugno, sono stati scelti. E, tutto sommato, l’amichevole di domenica contro gli Stati Uniti ha fornito qualche buona indicazione. Banalmente, la Svizzera è riuscita a vincere un match che sembrava essersi immesso sui binari sbagliati. «La forza della mia squadra è anche questa» commenta «Vlado» da Bad Ragaz: «Di fronte alle difficoltà o a momenti della partita complicati, siamo sempre in grado di trovare una soluzione per uscirne. Per girare la partita a nostro favore. In effetti il test con gli USA lo ha dimostrato una volta di più. In avvio abbiamo sofferto l’avversario, un po’ per demeriti nostri un po’ perché gli americani hanno corso come dei forsennati. Con il passare dei minuti siamo però riusciti a imboccare la giusta strada, trovando il vantaggio e creandoci tante occasioni. E alla fine, questi processi positivi, non possono che generare ottimismo in spogliatoio». Uno spogliatoio che, dicevamo, si è ristretto di tre unità. «Naturalmente sono dispiaciuto per l’esclusione di Kobel, Zeqiri e Ndoye» osserva Petkovic. «Tutti e tre hanno mostrato buone cose in allenamento. Le mie scelte sono ad ogni modo figlie di un processo naturale. Ad esempio, per Andi e Dan forse era ancora un po’ presto. Mentre per Kobel ora sarà importante l’inserimento in un club importante come il Borussia Dortmund». Bene. Il futuro più prossimo dice invece Liechtenstein, domani sfidante dell’ultimo test prima dell’Europeo. «È una partita ufficiale come le altre. E ogni avversario va rispettato. I miei giocatori sono professionisti e sanno esattamente come bisogna affrontare queste sfide. Dando il 100% ed evitando di fare scelte sbagliate, sia sul piano tecnico sia su quello fisico». D’altronde il grande appuntamento con la rassegna continentale è alle porte. «Forse la squadra non è ancora al 100%» rileva il ct. «Ma tutti i 26 giocatori a disposizione stanno bene, hanno avuto modo di lavorare in gruppo e individualmente. Di qui all’esordio contro il Galles, il 12 giugno, ci sono inoltre un’amichevole e alcuni giorni che serviranno per fare il pieno di energia».