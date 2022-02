«L’America lontana, di là dal mare, dove piove fortuna, dov’è libertà». Niente «Brividi», niente Mahmood e Blanco. Avesse seguito il Festival di Sanremo, Xherdan Shaqiri avrebbe probabilmente votato per Massimo Ranieri e la sua «Lettera di là dal mare». Una colonna sonora calzante, da ascoltare in loop sul volo per Chicago, fantasticando sull’imminente nuova avventura negli Stati Uniti. Sì, «XS» è ormai ad un passo - o meglio, a una firma - dall’approdare in Major League Soccer (MLS). Pronto a lasciarsi alle spalle l’Europa e le sue delusioni, in cerca di fortuna e maggiore libertà.

Heitz il burattinaio

Una mossa invero inattesa. Spiazzante, anche. Che in Svizzera ha sorpreso un po’ tutti. «Se può consolarvi, anche nella “Windy City” siamo rimasti stupiti da questa notizia - rassicura con una...