«In testa abbiamo solo i quaranta punti, che potremmo raggiungere in caso di vittoria». Niente giri di parole, Maurizio Jacobacci - oggi in conferenza stampa - è andato dritto al punto. Serio in volto, il tecnico bianconero ha subito posto l’accento su ciò che si aspetta dalla sfida di domani sera a Cornaredo: «È tutto lì il nostro focus in questo momento: battere il Losanna e tagliare finalmente un traguardo importante, che inseguiamo da settimane».

Le statistiche contano poco

A nove giornate dal termine, in casa bianconera c’è voglia di archiviare il più in fretta possibile la questione salvezza, per poter iniziare a sognare in grande: «Continuiamo a prendere una partita alla volta, ma è chiaro che quando si è così vicini ad un obiettivo (la fatidica soglia tanto cara al tecnico dei sottocenerini,...