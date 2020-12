Sono stati sposati per settant’anni, İhsan e Mümtaz. E ad accumunarli, tra le altre cose, c’era anche una passione forte per il Fenerbahçe di Istanbul. Gli spalti hanno accolto i sorrisi della coppia, che non ha permesso all’età che avanza di rinchiuderli in casa. Anzi. Muniti delle loro maglie gialle e blu, non mancavano mai dallo stadio Şükrü Saraçoğlu e ad ogni partita occupavano quegli stessi posti: il 32 e il 33 della fila 16. Il 2016 ha interrotto questa tenera abitudine portandosi via Mümtaz, morto a 88 anni. İhsan però non ha mollato. Il sorriso si è fatto più velato, a volte spento. Lei è apparsa invecchiata e più magra, come capita a volte a chi perde una parte di sé. Ma la sua presenza sugli spalti era fissa. Fino alla settimana scorsa, quando ha raggiunto il suo Mümtaz. Un vuoto, quello nella fila 16, che non è passato inosservato a chi, come i coniugi, ama e supporta i gialloblù. In memoria della tenera coppia, la società turca ha occupato i due seggiolini con le loro sagome e ha dedicato loro i due posti, su cui non siederanno altri tifosi: «Sarete con noi in ogni partita», ha scritto il club. «Siete nei nostri cuori, non vi dimenticheremo mai».