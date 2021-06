La Svizzera non ha mai battuto la Francia in un grande torneo. Ahia. Non la miglior premessa, a poche ore dall’ottavo di finale di Euro 2020 in programma a Bucarest. Le due squadre si sono affrontate già quattro volte e tutte in questo secolo. Il bilancio parla di due vittorie francesi e due pareggi. Si è sempre giocato nel quadro delle fasi a gironi, e la prima volta è stato agli Europei del 2004, in Portogallo. Nella partita che accese i riflettori su Johan Vonlanthen, a 18 anni e 4 mesi il più giovane marcatore nella storia della competizione, i Galletti vinsero per 3-1. Decretando per altro la nostra uscita di scena. Il 13 giugno del 2006, le cose andarono meglio: la Nazionale tornava a disputare un Mondiale dopo quelli del 1994 e alla prima curva del gruppo G Frei e compagni riuscirono a strappare alla Francia un punto prezioso, figlio dello 0-0 al novantesimo. Altro giro, altra Coppa del mondo: nel 2014, in Brasile, i rossocrociati sbagliarono completamente la partita. Un naufragio, o qualcosa di simile, tradottosi nel 5-2 finale in quella che fu la seconda partita del gruppo E. Curiosità: la seconda rete della Svizzera venne firmata da Granit Xhaka, ultimo rossocrociato a bucare i transalpini. Salutato il ct Ottmar Hitzfeld e abbracciato Vladimir Petkovic, due anni più tardi ecco infatti un altro zero a zero. Proprio in casa dei francesi, nell’ambito del gruppo A dell’Europeo. In campo erano presenti diversi protagonisti che torneranno a sfidarsi questa sera, in Romania. E tra loro figura il portiere e capitano dei transalpini Hugo Lloris: «Il talento - ha avvisato alla vigilia del match - non basterà per battere la Svizzera. Avremo bisogno di altri ingredienti. Come lo spirito di sacrificio e la disciplina». Per ritrovare una vittoria che le manca dal maggio del 1992 - un 2-1 maturato alla Pontaise di Losanna con doppietta di Bonvin - la Svizzera dovrà invece superarsi. Difficile, ma non impossibile. Calcio d’inizio alle 21.