Il Lugano non può commettere passi falsi. Pena, farsi assalire da ulteriori dubbi e paure. A Vaduz la squadra di Maurizio Jacobacci si gioca tanto: classifica e serenità, dentro il campo e negli uffici di Cornaredo. «Non chiederò mai ai miei giocatori di entrare in campo per pareggiare» aveva chiarito il tecnico alla vigilia. E il foglio partita è lì a confermarlo. «Jaco» si affida infatti a una formazione al limite della sfrontatezza e al contempo sperimentale. Un 3-4-3 nel quale spicca l’esclusione di capitan Sabbatini, irriconoscibile negli ultimi tempi. Si rivede Guerrero, di rientro dopo alcuni turni di stop per infortunio, mentre Ziegler sostituisce lo squalificato Daprelà. A sorprendere però sono le scelte sul fronte offensivo, dove ritrova una maglia da titolare Ardaiz. La punta uruguaiana, che sarà affiancata da Bottani e Abubakar, non scendeva in campo dal primo minuto dal 19 dicembre, Young Boys-Lugano. Spetterà a lui sgomitare con i marcantoni della difesa del Vaduz. La compagine allenata da Mario Frick sta vivendo un 2021 positivo, che l’ha riportata nel vivo della lotta per la salvezza. Una lotta nel quale il Lugano deve assolutamente evitare di farsi risucchiare.