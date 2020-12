Allacciate le cinture e tenetevi forte. Prendete una cartina dell’Europa e scavate tra le statistiche dei massimi campionati di calcio. E sì, scoprirete che quel puntino cerchiato in rosso nel cuore del continente fa riferimento proprio al FC Lugano. Il motivo? Tra campionato, coppe nazionali e sfide internazionali, la squadra di Maurizio Jacobacci è la sola a non aver commesso passi falsi. Pazzesco, al netto ovviamente dell’assenza di impegni in Champions o Europa League. Sta di fatto che, alla vigilia del weekend, l’imbattibilità stagionale era un caso per due: sabato pomeriggio però il Sassuolo è crollato sotto i colpi dell’Inter, lasciando campo aperto ai ticinesi. L’ennesima prestazione di spessore, arricchita dalla perla di Bottani allo scadere, ha fatto il resto.

Un indizio chiamato...