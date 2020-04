Trentacinque anni dopo il Grasshopper (stagione 1977/78 contro il Bastia in coppa Uefa) un’altra squadra svizzera approda nelle semifinali di un grande trofeo continentale. Il Basilea ce la fa, al termine di una partita sofferta e tesissima, decisa dai calci di rigore. Non si dica che è stata una lotteria; i renani hanno dimostrato coraggio, sangue freddo e grande concentrazione, a cominciare dai ragazzini. Sommer è stato grandissimo a parare il primo rigore degli inglesi, Schär e Fabian Frei non si sono lasciati impressionare dalla posta in palio e hanno realizzato con freddezza da veterani. Persino Streller - vi ricordano qualcosa i Mondiali tedeschi del 2006 e la sua lingua a penzoloni prima del rigore con l’Ucraina? - ha segnato con lucidità, imitato da Diaz. Una grande impresa, un successo meritato ottenuto da una squadra che nella doppia sfida col Tottenham ha dimostrato, al di là di qualche errore evitabile, tanta maturità. Il Basilea è sembrato far di tutto per non risparmiarsi i supplementari. Dapprima regalando un gol agli inglesi al 23’, quando Dragovic tradito dal campo reso scivoloso da un pioggia insistente cicca la palla, dando via libera a Dempsey che firma il gol del vantaggio per il Tottenham; quindi nel finale di partita, a risultato capovolto dai renani, lasciando completamente libero lo stesso americano, che gela il San Giacomo trovando il gol del pareggio sugli sviluppi di un’azione innescata da un calcio di punizione. Anche in questo caso, una parte della responsabilità se non proprio tutta - ricade sulle spalle di Dragovic, che di regola s’incarica della marcatura del numero due avversario quando questi si profila sul fronte offensivo e nella circostanza vaga senza meta e avversario in mezzo all’area. Ma anche Park, che non richiama l’attenzione dei compagni e si trova solo in marcatura contro due avversari, deve prendersi un po’ di responsabilità per un gol che francamente poteva, e doveva, essere evitato. Dragovic, peraltro come sempre un autentico gladiatore, anche se ieri non particolarmente ispirato nel rilancio, ha avuto il merito di mettere il proprio sigillo sul provvisorio 2-1 dei Basilea in apertura di ripresa, dopo che il gol iniziale di Dempsey era stato pareggiato quasi immediatamente da «Momo» Salah, liberato dall’attivissimo Streller. Un gol tutto confezionato dalla coppia dei centrali difensivi renani, quello del 2-1, con Schär a colpire di testa la palla su corner e Dragovic a ribadire in rete sulla respinta del portiere inglese.