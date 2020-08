Il Vaduz vola in paradiso, quello della Super League, il Thun precipita all’inferno, quello della lega cadetta. Lo spareggio di promozione-relegazione ha emesso la sua sentenza. Dopo dieci anni nella massima serie i bernesi tornano in Challenge League, mentre la squadra del Principato ritrova un posto al sole che le mancava dalla stagione 2016-17. Nella gara di ritorno del «barrage» disputata alla Stockhornarena non è bastato il successo per 4-3 dei padroni di casa. Forti del 2-0 dell’andata, gli uomini di Frick hanno infine prevalso. Quella andata in scena nell’Oberland bernese è stata una sfida rocambolesca. E vissuta sulle montagne russe. Il Vaduz è dapprima passato in vantaggio con Coulibaly, ma a cavallo del primo e del secondo tempo il Thun ha ribaltato la situazione. Sul 2-1 Munsy e compagni hanno creduto nel definitivo aggancio. Ma ancora una volta Coulibaly ha messo le ali ai «principini». Addirittura al 70’ Cicek ha allungato per gli ospiti, consegnando di fatto l’ascesa in Super ai suoi. Nel finale a nulla sono infatti servite le reti di Munsy e Rapp, che hanno consegnato un successo amarissimo al Thun e la chiave del paradiso al Vaduz.