Sesto successo di fila per la nazionale elvetica femminile, che ha battuto 7-0 la Lituania. La squadra guidata da Nils Nielsen conferma la leadership nel gruppo G delle qualificazioni mondiali 2023 davanti all’Italia, vittoriosa per 5-0 in trasferta contro la Romania. La Croazia ha battuto 4-0 la Moldavia. Classifica: 1. Svizzera 6/18. 2. Italia 6/15. 3. Romania 5/9, 4. Croazia 6/4. 5. Lituania 5/1. 6. Moldavia 4/0.