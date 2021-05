«Angelo Renzetti comunica di aver trovato un accordo, preventivamente approvato dall’azionista di minoranza, per la cessione del 60% del capitale azionario della FC Lugano SA». Recita così la nota appena diffusa dal club bianconero. «L’accordo è soggetto al realizzarsi di determinate condizioni, la gestione sportiva passerà però di controllo già al momento dell’approvazione definitiva da parte della Swiss Football League» prosegue il comunicato. «Lo stesso accordo prevede che Angelo Renzetti continui a ricoprire la carica di presidente. Informazioni dettagliate ed esaustive in merito alla nuova proprietà saranno comunicate nel corso di una conferenza stampa che si terrà unicamente dopo l’approvazione formale da parte della Swiss Football League. Fino a tal momento non saranno rilasciate ulteriori dichiarazioni».