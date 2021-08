Vendita FC Lugano: lunedì la risposta di Novoselskiy

Ancora 48 ore. Per capire quale sarà il futuro del FC Lugano. La vendita del club è vicina, molto vicina. Tanto che oggi pomeriggio, in Ticino è arrivato Georg Heitz. Il direttore sportivo dei Chicago Fire e braccio destro di Joe Mansueto - il miliardario americano interessato alla proprietà bianconera - ha incontrato Leonid Novoselskiy. Il presidente del settore giovanile e socio di minoranza di Angelo Renzetti è chiamato a prendere una decisione cruciale. Accettare la proposta del gruppo statunitense, permettendo a Mansueto di prendere il controllo delle operazioni a Cornaredo, o rispondere picche. Lasciando il Lugano in una situazione pericolante, in particolare sul piano finanziario. Com’è andato il vertice? Stando a nostre informazioni, non è stato risolutivo. Novoselskiy ha chiesto tempo per valutare l’offerta di Mansueto, Heitz & Co. Promettendo una risposta entro lunedì. Il presidente Renzetti, è noto, crede molto nella cordata americana e, di fatto, è pronto e convinto a cederle il 60% delle azioni bianconere. Per convincere Novoselskiy - in possesso del restante 40% - potrebbe invece servire un compromesso. E in tal senso a farsi largo sembra essere una sorta di coabitazione provvisoria. Almeno inizialmente, Mansueto e l’imprenditore russo potrebbero infatti decidere di collaborare: uno gestendo la prima squadra, l’altro continuando a operare favore dell’amato settore giovanile. Un cammino condiviso, insomma, per la durata della stagione corrente. Poi si vedrà.