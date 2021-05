Vent’anni fa a Cornaredo andava in scena una delle partite più coinvolgenti della storia moderna del FC Lugano. Forse la più coinvolgente. Una notte magica, quella del 19 maggio 2001, vissuta da oltre diecimila tifosi. Nel penultimo turno del girone per il titolo, i bianconeri tramortivano il San Gallo. Mandando in estasi il pubblico di casa e tenendo viva fino all’ultimo la speranza di laurearsi campioni svizzeri.

La tribuna principale e la Monte Brè sono sempre lì. Invecchiate ancora un po’. E in attesa - lo dirà il 2021 - di essere definitivamente abbattute. Da un anno a questa parte accedervi è un privilegio per pochi. Con le partite, oramai, equiparabili a un’esperienza intima. Anche per questo motivo, ripescare dagli archivi quel Lugano-San Gallo mette i brividi. Era un sabato, nell’aria...