Chi è Murat Yakin fuori dal campo? Una persona molto riflessiva. Coerente, anche. E, forse non ci crederete, pure un po’ timida. In questo senso non mi ha sorpreso la reazione di «Muri», al termine della magica serata di Lucerna. Sì, qualche emozione - e ci mancherebbe - è venuta a galla. Dentro, ne sono certo, il mio amico e vecchio compagno era un vulcano. Ma anche in un contesto del genere ha mantenuto una linea a lui cara. Non ci si esalta nel successo e non ci si deprime dopo essere caduti. Così come nella vita privata bisogna essere in grado di relativizzare. Di andare oltre. Cercando la serenità pure nei momenti più complicati. L’esempio, da tradurre nel quotidiano di Murat, è quello dei tanti infortuni con i quali hanno dovuto fare i conti i rossocrociati. Io, che ho avuto la fortuna...