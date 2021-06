Disteso. Così, martedì, si è finalmente presentato l’ambiente allo stadio Tre Fontane di Roma. Allenamento aperto ai media dall’inizio alla fine, esercizi divertenti per chi ha giocato poco, giusto un assaggio di campo per i titolari. Tanti, tantissimi sorrisi. È il potere degli ottavi di finale, ormai certi in attesa di conoscerne gli estremi. Ai giornalisti hanno parlato Breel Embolo e Loris Benito. E l’attenzione, va da sé, è stata riservata alla prossima, stimolante sfida. Nel 2016 e nel 2018, quando a estrometterci furono le poco più che discrete Polonia e Svezia, Embolo era in campo. Gli abbiamo chiesto cosa ha imparato da quelle amare eliminazioni: «Ogni torneo e ogni partita hanno una storia a sé. Credo comunque che quelle uscite di scena ci abbiano permesso di acquisire esperienza. E fatto comprendere che se si dà il 100% è più facile accettare di non essere stati i migliori. In caso contrario, i rimpianti aumentano. Io stesso sono cresciuto nel frattempo. Nel 2016 ero giovanissimo, nel 2018 pure. Oggi ho solo 24 anni, ma nel frattempo sono progredito sotto tanti punti di vista. Anche all’interno dello spogliatoio». Ma quale avversario spera di incontrare Breel Embolo? «La Germania non sarebbe male, visto che vi giocano diversi amici e compagni di squadra». Per Loris Benito sarebbe invece «speciale sfidare la Francia». Lui, giocatore del Bordeaux. «Ma non disdegnerei nemmeno l’ottavo di finale a Siviglia» aggiunge il 29.enne in possesso anche della cittadinanza spagnola. «In ogni caso la situazione non è così male. A differenza di altri, la qualificazione è assicurata e possiamo attendere in serenità il nome del nostro avversario. Saremo pronti, qualsiasi esso sia». Di fronte, appunto, altri tre giorni di allenamenti romani. Anche se della Città eterna, Benito e compagni, non ammireranno alcunché. «In effetti è un peccato» conferma l’ex laterale dello YB: «Non ho mai visto Roma e mi sarebbe davvero piaciuto poterla visitare. Detto questo, abbiamo la fortuna di partecipare a un grande torneo. Di rappresentare la Svizzera. Accettare determinate restrizioni, non rappresenta quindi un problema. Anzi. Agli spostamenti hotel-campo-hotel-aeroporto, siamo oramai abituati tutti».