«Quando perdi così è difficile prendere sonno». Maurizio Jacobacci è diviso. Il tecnico del Lugano, da un lato, non vorrebbe più sentire parlare della partitaccia di Losanna. «Non l’ho nemmeno riguardata e anche la squadra deve dimenticarsene al più presto». Dall’altro, però, è cosciente che tra le pieghe di quel match si annidano problemi e possibili soluzioni. Sì, perché alla Tuilière non ha funzionato nulla e, comprenderne a fondo le ragioni, potrebbe fare la differenza domani sera a Sion. Dove i bianconeri si giocano davvero tanto: la classifica, certo, ma anche credibilità e tenuta nervosa. E a proposito dell’aspetto mentale. Jacobacci riconosce una certa instabilità. «Non credevo che l’esito delle sfide contro Servette e Lucerna potesse ripercuotersi in modo così importante sulla testa dei giocatori. Essere a un passo dalla vittoria, e poi vederla sfuggire nel finale, ha fatto indubbiamente male. Non a caso a Losanna qualcosa si è inceppato mentalmente. Le buone intenzioni dei ragazzi c’erano tutte, sia chiaro. Tuttavia ho osservato molte individualità, a fronte di un gioco d’assieme inesistente».

I leader e le parole di Renzetti

A mancare è stata altresì la leadership di alcuni bianconeri. Impossibile chiederla a sua maestà Mijat Maric, rimasto in Ticino. Doveroso, per contro, esigerla da capitan Jonathan Sabbatini. «Ho parlato con entrambi» spiega Jacobacci. «Sicuramente domenica, considerato l’inizio di gara complicato, qualcuno avrebbe dovuto dare la scossa ai compagni. Mijat e Sabba sono pedine importantissime. Sarebbe però sbagliato chiedere solo a loro di portare la croce. Da questa situazione deve emergere il gruppo. Siamo e sono tutti responsabili. E in tal senso trovo positivo che, subito dopo la sconfitta, i giocatori si siano confrontati». A volere un confronto, nelle scorse ore, è stato pure il presidente Angelo Renzetti: «Il suo è stato un bel gesto. Ha cercato di infondere serenità allo spogliatoio, garantendo il suo pieno sostegno. Al contempo il presidente ha provato a stimolarci. Come? L’invito è stato a riflettere sulle soluzioni necessarie per ritrovare il filo del discorso».

«Non firmo per il pari»

Smarrire la strada, ancora una volta, potrebbe infatti rivelarsi fatale. E condurre il Lugano sull’orlo del burrone. «Perciò non dobbiamo affrontare il Sion con paura. È vero, anche la squadra di Grosso non sta vivendo un momento facile. Mi aspetto comunque un avversario aggressivo, deciso a vendicare la bruciante sconfitta contro il Vaduz. Ecco perché dobbiamo concentrarci su di noi. Dobbiamo renderci conto che il Lugano, questo Lugano, ha un vissuto importante. Fatto di carattere ma anche di qualità sul piano del gioco. Con la palla, ne sono pienamente convinto, ci sappiamo fare. Non solo. Per vincere, al Tourbillon, non basterà lottare. Sarà cruciale gestire al meglio le varie fasi della partita, rispettandone la delicatezza, ma portando in campo la giusta cattiveria. Di certo non firmo per il pari. Non è quello di cui abbiamo bisogno ora».

Torna Maric?

Del rientro di alcuni tenori, il Lugano ha invece bisogno come il pane. E, per fortuna, da Cornaredo giungono notizie rassicuranti. «Maric si è allenato regolarmente e al 99% sarà della partita» precisa Jacobacci, tirando un piccolo sospiro di sollievo. Anche Custodio si è preparato senza problemi negli scorsi giorni ed è pronto a ridare corsa e geometrie a centrocampo. «Dove tuttavia mancherà Lovric, malato» indica ancora l’allenatore. Il ritorno di Bottani, e quello di Kecsés, dovrebbero inoltre ridare estro e ordine all’attacco e alla difesa dei bianconeri. Riprendendo le parole del mister, contano solo i tre punti. Per non finire nelle sabbie mobili del fondo classifica e, se lo augura sicuramente Jacobacci, tornare a sognare la notte.

