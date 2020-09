Un inizio davvero sorprendente per il Team Ticino Under 21 che sabato ha battuto anche l’Emmenbrücke grazie alle reti di Jovanovic e De Jesus. I ragazzi allenati da Morresi sono imbattuti e guardano tutti dall’alto verso il basso. Dieci punti, come l’Hergiswil fermato dal Mendrisio sul 2-2. Partita che i momò avrebbero meritato di vincere, ma complice anche l’espulsione di Giovio, Cataldo e compagni si sono dovuto accontentare di un punticino arrivato all’ultimo respiro con Paulin Damo (prima a segno Righetti). Pareggio esterno per il Taverne contro il Sursee (in gol Pietro Pallone), mentre sono state sconfitte sia il Gambarogno-Contone sia il Novazzano.