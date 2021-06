Buona, buonissima notizia per la Svizzera di Vladimir Petkovic. Che compie un passo in più, deciso, verso gli ottavi. Senza giocare, va da sé, ma «sfruttando» la vittoria dell’Austria (1-0) sull’Ucraina nel gruppo C: a Bucarest, decisiva una rete nel primo tempo di Baumgartner. Grazie a questo risultato, i rossocrociati potrebbero festeggiare la qualificazione già questa sera: basterà una vittoria del Belgio sulla Finlandia e/o, sempre nel gruppo B, un successo della Danimarca sulla Russia. Nell’altro match del gruppo C, infine, l’Olanda già sicura del passaggio del turno ha nettamente battuto la Macedonia del Nord ad Amsterdam: 3-0, con rete di Depay e doppietta di Wijnaldum.