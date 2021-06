Svizzera contro Galles, ci siamo. Già, ma chi vincerà? Semplice, almeno stando al criceto di Michael Casanova, Khaby, sceso in campo per noi nell’attesa che lo facciano la nazionale di Vladimir Petkovic e quella britannica. Khaby, per espletare i suoi bisogni, ha scelto proprio la metà campo dei rossocrociati. Ergo, saranno proprio gli elvetici ad avere la meglio domani a Baku.