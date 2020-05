Viola la quarantena per un dentifricio: niente ritorno in panchina

L’allenatore dell’Augusta Heiko Herrlich non potrà partecipare alla ripresa della Bundesliga in programma nel weekend. Ha infatti violato le regole di quarantena della sua squadra lasciando l’hotel per andare a comprare del dentifricio e una crema per la pelle al supermercato. Il tecnico 48.enne avrebbe dovuto fare il suo debutto in panchina domani contro il Wolfsburg, due mesi dopo l’interruzione del campionato di calcio tedesco a causa del coronavirus.