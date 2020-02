L’appuntamento è per mezzogiorno ad Ascona, all’Hotel Giardino. Vladimir Petkovic, 56 anni, fissa l’orizzonte con i suoi occhi chiarissimi. Sguardo e posa da attore, risponde alle nostre domande. A cominciare da quella sul rinnovo contrattuale. «Era importante, per me, sentire la fiducia» spiega il commissario tecnico della nazionale svizzera.

Cominciamo dalla fine e cioè dal prolungamento...