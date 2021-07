Partiti verso Baku con grandi ambizioni, inciampati subito, prima di finire addirittura al tappeto. E quindi risorti, con una reazione convincente e poi con due prestazioni da standing ovation. Sì, la Svizzera è atterrata a Kloten dopo aver vissuto un mese palpitante. Un mese di dubbi, conferme e nuove consapevolezze. È stato un Europeo fantastico, da 5,5 in pagella. Per i quarti di finale raggiunti, certo, dopo un digiuno durato 67 anni. Ma anche, e forse soprattutto, per le emozioni che la squadra ha saputo regalarsi e regalare in modo incondizionato. Artefice di questo successo sportivo è stato anche Vladimir Petkovic. E proprio il ct, sabato pomeriggio, a poche ore dal ritorno a casa della Nazionale, ha voluto stilare un primo bilancio del torneo chiuso a San Pietroburgo, al termine di una maledetta serie di rigori che ha premiato la Spagna. «Siamo stati assieme più di quaranta giorni. E, nel tempo, sensazioni e sentimenti sono cambiati. Abbiamo incontrato difficoltà, ma abbiamo reagito. Non è la prima volta che succede e la principale forza della squadra è proprio questa. Prendete la brutta sconfitta con l’Italia? Non abbiamo mai smesso di credere in noi stessi, nelle nostre qualità. Sappiamo che se soffriamo assieme, agiamo con coraggio, e corriamo più del nostro avversario, possiamo giocarcela con tutti». E lo si è visto tremendamente bene contro Francia e Spagna. L’apice di questa Nazionale. L’apice, forse, dell’era Petkovic in rossocrociato. O forse no? «Difficile dire dove saremo tra 16 mesi, ma Euro 2020 deve rappresentare un punto di partenza. Perché vogliamo migliorare ancora». L’obiettivo, nel medio termine, sono i Mondiali del 2022, in Qatar. «Vlado» sarà ancora alla testa della squadra? O, raggiunto un risultato pazzesco, a fronte anche di diverse critiche, l’idea di salutare e ringraziare tutti alberga la testa del ct? «Diverse critiche è dire poco» premette l’allenatore della Svizzera. Per poi andare al sodo: «Per fare questo mestiere non deve mancare la passione per il calcio. Come pure la fiducia nel gruppo allenato. Non sono comunque il solo ad avere voce in capitolo in merito al mio contratto. E in poco tempo possono cambiare molte cose. Detto ciò, non vedo perché non dovrei ragionare da futuro commissario della Svizzera. Certe dichiarazioni, comunque, sono ancora premature». No, «Vlado», non ha voluto fornire garanzie al 100%. Ma ha chiarito che le emozioni, avvertite in modo dirompente in questi giorni, sono benzina. Per sé e per la squadra tutta. «Abbiamo fatto un grosso passo in avanti anche in termini di immagine. Siamo più simpatici e rispettati in tutto il mondo». L’importante, ora, sarà non azzerare il contatore. Non sentirsi arrivati, per dirla altrimenti. Su questo aspetto il direttore delle squadre nazionali Pierluigi Tami rassicura: «Questa campagna europea porta con sé tante energie. Input anche. Che possiamo sviluppare già da settembre». Le basi, si diceva, sono più che solide. «Merito anche del percorso effettuato nel 2020» precisa Tami: «Ricorderete che non abbiamo vinto una partita, giocando però contro avversarie di spessore. Ecco perché lo scorso anno è stato cruciale. Perché doveva prepararci alle competizioni del 2021: qualificazioni mondiali ed Europeo. Quando, questa volta sì, contavano solo i risultati». Riavvolgendo il nastro del torneo continentale, il manager rossocrociato sottolinea invece due aspetti: «Il successo ottenuto contro la Francia è stato sensazionale. Ma è stata la gara con la Spagna, il modo in cui ci siamo presentati in campo a soli quattro giorni da un exploit che - in una partita secca - sentivamo di poter compiere, a fornire le risposte più importanti. Di nuovo si è vista una squadra, capace di gestire un palcoscenico e una sfidante così importanti. Non solo: in campo è stato possibile ammirare tanti leader. Che hanno dialogato bene fra loro e attorno ai quali la Nazionale si è compattata. Con sole individualità, al contrario, certi traguardi non sarebbero stati possibili». E a proposito di obiettivi perseguiti. La Federazione aveva previsto la distribuzione di premi a partire dagli ottavi di finale. Di che cifre parliamo? «Non fornirò questi dettagli» replica Tami: «La parte grossa degli introiti legati all’Euro resteranno comunque all’ASF, per finanziare tutto il movimento calcistico rossocrociato».