Con poche righe scarne, ma al tempo stesso significative, oggi l’Associazione Svizzera di Football ha confermato quanto inizialmente anticipato dall’Équipe. «Domenica pomeriggio il direttore sportivo del Bordeaux ha contattato il direttore della nostra squadra nazionale, Pierluigi Tami, esprimendo il suo interesse per Vladimir Petkovic. Attualmente sono in corso colloqui tra le parti coinvolte. Il ct ha un contratto che sarà automaticamente prolungato fino a fine 2022, in caso di qualificazione ai Mondiali». Una doccia fredda per la federazione elvetica, ma anche e soprattutto per l’intero ambiente della «Nati», appena una manciata di settimane dopo la splendida cavalcata a Euro 2020.

Un’offerta non declinata

Il comunicato dell’ASF, si diceva, è piuttosto significativo. Non tanto per ciò che...