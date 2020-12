Sette partite, zero vittorie. A osservarlo così, con un pizzico di superficialità, il 2020 della Svizzera assomiglia tanto a un buco nell’acqua. Come se la pandemia, con i suoi effetti nefasti su salute, emozioni e spettacolo, non fosse sufficiente. La verità - e con lei la sostanza delle cose - è però un’altra. E benché non sia ancora quella sperata o ideale, offre un quadro tutto sommato positivo. O quantomeno incoraggiante. A esserne convinto è il direttore delle squadre nazionali Pierluigi Tami che ieri, a dieci giorni dal Natale, ha tirato la sua riga. Affrontando apertamente ogni sfumatura del percorso rossocrociato. Anche quelle meno piacevoli sì.

«Lezioni per il futuro»

I risultati, innanzitutto. «Dei quali non possiamo dirci soddisfatti» ha ammesso il dirigente ticinese. Per poi comunque...