Al fischio finale il Galles si riunisce in un abbraccio al centro del campo. «Good job», immaginiamo, si dicano Bale e compagni. I rossocrociati, invece, non sanno bene se uscire o andare a salutare i circa 750 tifosi rossocrociati giunti fino a Baku. La delusione, sui loro volti, è palese. L’1-1 maturato alla stadio olimpico è un frutto amaro. Perché sì, le occasioni create e la mole di gioco dei rossocrociati avrebbero dovuto sfociare in tre punti. I primi, di un girone ora capitanato in solitaria dall’Italia. Al termine del match, il ct Vladimir Petkovic è combattuto: «Non parlerei di occasione persa. Siamo sempre lì, in corsa, nonostante il risultato odierno». Certo, in un secondo momento «Vlado» ammette: «Non siamo così felici, avremmo meritato di vincere. Ma questo punto ce lo teniamo». Eppure, dicevamo, potevano, anzi forse dovevano essere tre. Cosa non è funzionato, quindi, dopo essere passati meritatamente in vantaggio? «Forse siamo stati leggermente passivi. Di fronte, però, avevamo un avversario che ha iniziato ad assumersi più rischi. E lo ha fatto, non dimentichiamolo, con giocatori di qualità. Parlare di outsider, in un Europeo, non mi sembra corretto». Sin qui il primo snodo del match. Il secondo, invece, si riassume in due statistiche: la Svizzera ha tirato 18 volte, ma solo quattro nello specchio della porta. Ne è uscita una rete, quella di Breel Embolo. A conti fatti troppo poco per scrollarsi di dosso un Galles rognoso. «È vero, il successo ci è sfuggito anche a causa della scarsa concretezza sotto porta» ammette Petkovic: «In diversi frangenti la precisione è venuta meno. E con lei, purtroppo, i tre punti». A proposito di reparto offensivo. Shaqiri ha offerto una prova così così. Toglierlo, nella ripresa, ha però tolto stabilità alla Svizzera. «No, rifarei quel cambio. Anche perché devo ragionare sulle altre partite. Xherdan, a mio avviso, ha fatto inoltre una buona partita».