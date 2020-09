Sorridente, con e senza mascherina. «Dobbiamo farci l’abitudine» afferma Vladimir Petkovic, allargando il discorso alle misure di protezione prese dai singoli governi. Non da ultimo la chiusura delle frontiere imposta dall’Ucraina, che ovviamente ha concesso un corridoio speciale alla delegazione rossocrociata. «È un momento particolare, sì. Ma in fondo veniamo da mesi sospesi e altrettanto complicati, in un certo senso ci abbiamo fatto il callo» prosegue l’allenatore elvetico, nella tradizionale conferenza stampa della vigilia. «Alla fine, noi possiamo influenzare solo le cose legate al campo. Ed è su quello che dobbiamo concentrarci. La continuità? Dopo dieci mesi di stop anche io mi sono posto la questione. Tuttavia, sin dal primo torello in allenamento ho ricevuto risposte positive dalla squadra. I ragazzi sono felici di essersi ritrovati, di poter condividere questa avventura. Fidatevi, non abbiamo perso molto a livello di omogeneità. Ho ricevuto segnali incoraggianti in questo senso».

E così, fra un complimento a Shevchenko («È un ottimo allenatore») e un altro all’Ucraina («Ha qualità, inoltre si è radunata già mercoledì scorso») Petkovic strizza l’occhio al colpaccio: «Noi siamo qui per vincere. Il segreto per me è la positività, è la chiave per arrivare ad ottenere risultati. Positività e voglia di vincere, contro chiunque. Per noi non conta chi affrontiamo, conta la mentalità». Infine, parole al miele per Patrick Foletti rimasto in Svizzera a causa del corona: «Fisicamente non è qui, d’accordo. Ma è come se lo fosse. Ci segue, studia gli allenamenti, prepara tutti gli esercizi a distanza. È con noi, l’assenza in questo senso non è pesante. Gli auguriamo ovviamente di rimettersi. Noi, nel frattempo, ci arrangiamo come abbiamo sempre fatto».