Facce nuove a Cornaredo: non si tratta del nuovo mister, ma di un fantasista e di un centrocampista. Sono il 21.enne nazionale algerino Mohamed El Amine Amoura e il tunisino, classe 2000, Mohamed Belhadj Mahmoud, ex Sétif e rispettivamente ex Etoile du Sahel. Ne dà notizia l’Eco dello Sport, specificando che i due hanno effettuato i test fisici e si sono regolarmente allenati con il resto del gruppo.