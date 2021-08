Murat bei Bern. Scherzando, c’è chi ha già ribattezzato la località che ospita la Casa del calcio rossocrociato. Dove, lunedì pomeriggio, è stato presentato il nuovo commissario tecnico della Nazionale: Murat Yakin. Il 46.enne si è presentato alla stampa con il classico sorriso sornione, il capello impeccabile. Su di lui ha scommesso l’ASF per il post Vladimir Petkovic. Già, ma come si è arrivati all’oramai ex allenatore dello Sciaffusa? «Non ci siamo concentrati subito su un nome» ha spiegato il direttore delle squadre nazionali Pierluigi Tami, che ha guidato la task force incaricata di trovare il migliore profilo in tempi strettissimi. «No, la priorità è stata data a quanto in nostro possesso. Una squadra con chiari principi di gioco, composta da diversi leader e nella quale si respira un ottimo clima. Abbiamo quindi fissato dei criteri che potessero rispondere al meglio alle peculiarità di questo gruppo». Il nome di Murat Yakin è così emerso insieme a pochi altri: «Non poteva esserci scelta migliore. Servivano competenze tattiche, spessore internazionale e capacità attraverso le quali sviluppare ulteriormente la Nazionale svizzera. Senza dimenticare il fattore, centrale, dell’identificazione: con giocatori, la Federazione, i tifosi, il Paese. Si trattava anche di conoscere molto, molto bene la nostra realtà, la nostra cultura». Yakin ha sottoscritto un contratto valido sino al termine delle qualificazioni ai Mondiali del 2022, compresa la Nations League che si disputerà il prossimo anno. Se la Nazionale si qualificherà al torneo in Qatar, direttamente o tramite i playoff, l’accordo sarà prolungato automaticamente sino alla campagna per Euro 2024. «Ciò significa che ho poco tempo» ha sottolineato Yakin. Per poi dirsi «fiero» di poter guidare la Svizzera: «Eredito una squadra di grande qualità, organizzata, con una chiara filosofia. Una filosofia che non è distante dalla mia». E a proposito del lascito di Vladimir Petkovic. Il nuovo condottiero dei rossocrociati ha assicurato di non volerlo scialacquare. Anzi. «Mi piacerebbe restare in contatto con Vlado. Capire quale è stata la sua strategia sportiva, nella gestione del gruppo e dei singoli. A quali sfumature prestare attenzione». Non sarà semplice, va da sé. La Svizzera è reduce da un Europeo da favola. «Proveremo a raggiungere il miglior risultato possibile. E a dare continuità all’euforia respirata nelle scorse settimane. Ci attendono tre partite, quella con l’Italia nella mia Basilea. Non potrei chiedere di meglio. Con Grecia, Azzurri e Irlanda del Nord vogliamo vincere». Domani mattina andrà intanto in scena un nuovo vertice. Dal quale emergerà lo staff tecnico che affiancherà Murat Yakin. «Alcune figure rimarranno, una o due nuove arriveranno» ha precisato Tami. Per poi rispondere a chi, forse, si aspettava un profilo di maggiore prestigio: «Nascondersi dietro un big straniero avrebbe comportato maggiori rischi. Il diretto interessato avrebbe infatti necessitato di tempo per conoscere i giocatori e la realtà rossocrociata. Murat, invece, ha già dimostrato grandi cose con un club svizzero, ottenendo dei risultati sul piano internazionale che in pochi prima di lui erano stati in grado di raggiungere. Uno spessore, questo, che va riconosciuto e valorizzato».