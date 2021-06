Lo Young Boys ha un nuovo allenatore. S tratta del 49.enne David Wagner, che ha doppia nazionalità, tedesca e americana. Succede a Gerardo Seoane, che sarà alla guida del Leverkusen, in Bundesliga. Wagner era rimasto libero dopo essere stato licenziato dallo Schalke 04 nell’autunno scorso. In precedenza aveva guidato l’Huddersfield Town dal 2015 al 2019, portandolo in Premier League.